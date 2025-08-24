Schmidt bilanziert Merz: Harald Schmidt malt sich aus, was Scholz denkt

1 Harald Schmidt glaubt, dass sich Olaf Scholz mit Blick auf seinen Nachfolger Friedrich Merz insgeheim ins Fäustchen lacht (Archivbild). Foto: Oliver Berg/dpa

Als Olaf Scholz noch im Amt war, hat Harald Schmidt öfter Sympathie für ihn bekundet. Jetzt stellt er sich vor, wie Scholz die Geschicke von Friedrich Merz verfolgt - und was er sich dabei so denkt.











Link kopiert



Köln - Harald Schmidt (68) glaubt, dass Olaf Scholz mit einer gewissen Schadenfreude auf seinen Nachfolger blickt. "Ich würde mal gerne sehen, wenn er so reinguckt in die Nachrichtenlage oder seinen Nachfolger sieht, ob sich ein Lächeln auf seinem Gesicht abspielt", sagte der Entertainer und Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich könnte mir vorstellen, dass er sich denkt: Fritze, das hast du dir anders vorgestellt!"