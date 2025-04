Schmidener Feld in Fellbach: Spargelernte kommt nicht richtig in Fahrt – „Wir ernten aktuell nur ein Drittel von dem, was wir letztes Jahr hatten“

Spargelernte kommt nicht richtig in Fahrt – „Wir ernten aktuell nur ein Drittel von dem, was wir letztes Jahr hatten“

So richtig auf Frühling eingestellt hat sich das Wetter ja noch nicht. Natürlich sind immer wieder Tage über 20 Grad dabei, aber gerade nachts kühlen die Temperaturen meist noch in den einstelligen Bereich herunter. Keine idealen Bedingungen für eine ausgiebige Spargelernte – schließlich mag das Gemüse vor allem warme Temperaturen und Sonne. Die Folge: „Wir ernten aktuell nur ein Drittel von dem, was wir letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten“, sagt Phillip Bauerle vom Schmidener Feld in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).