Ihre Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Palina und Julian Claßen, die erst zu Weihnachten enthüllt hatten, Eltern zu werden, haben ihr ungeborenes Kind verloren.
Erst zu Weihnachten hatten Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina überglücklich verraten, dass Familienzuwachs ansteht. Das neue Jahr begann jedoch gleich mit Sorgen: Wegen starker Blutungen und unter großen Schmerzen musste Palina ins Krankenhaus. Nun teilte das Influencer-Pärchen ebenfalls via Instagram mit, dass leider eingetroffen ist, "was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen".