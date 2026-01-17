Ihre Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Palina und Julian Claßen, die erst zu Weihnachten enthüllt hatten, Eltern zu werden, haben ihr ungeborenes Kind verloren.

Erst zu Weihnachten hatten Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina überglücklich verraten, dass Familienzuwachs ansteht. Das neue Jahr begann jedoch gleich mit Sorgen: Wegen starker Blutungen und unter großen Schmerzen musste Palina ins Krankenhaus. Nun teilte das Influencer-Pärchen ebenfalls via Instagram mit, dass leider eingetroffen ist, "was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen".

Von der Trauer wollen sie sich aber nicht überwältigen oder die Hoffnung nehmen lassen: "So schwer es gerade ist, glauben wir daran, dass dieses kleine Wunder vielleicht nur einen Umweg macht." Da Palina am PCO-Syndrom leidet, einer häufigen Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter, ist es für sie generell schwieriger, schwanger zu werden. Umso größer war die Freude über die Schwangerschaft und umso tiefer sitze nun der Schmerz. Aber: "Auch mit dem PCO Syndrom und dieser Erfahrung schauen wir nach vorne, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung und Liebe", beteuern die beiden.

Ihnen sei auch klar, dass sie die Schwangerschaft extrem früh angekündigt hatten. Bereuen würden sie das trotz des Schicksalsschlags aber nicht, im Gegenteil: "Offen darüber zu sprechen fühlt sich für uns richtig an, denn genau das ist das Leben. Es ist nicht immer planbar, nicht immer gerecht und manchmal sehr schmerzhaft."

"Man darf darüber sprechen"

Ebenso handhaben sie es nun mit dem Verlust ihres Kindes. Ihr Ziel damit sei es zu zeigen, "dass solche Dinge passieren dürfen. Dass man darüber sprechen darf. Dass man nicht stark wirken muss, wenn man sich eigentlich zerbrechlich fühlt".

Für Palina wäre es das erste, für Julian Claßen das dritte Kind gewesen. Aus seiner 13-jährigen Beziehung mit YouTube-Star Bianca "Bibi" Heinicke, vormals bekannt als BibisBeautyPalace, hat er einen Sohn (geboren 2018) und eine Tochter (geboren 2020).

Die Partnerschaft mit Palina wurde im November 2024 öffentlich, im selben Monat feierte sie bei den Bambi-Awards in München auch schon ihren ersten Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben.