In einem Social-Media-Video rappt Luis Bobga – mit beleidigender Wortwahl gegen den bayerischen Ministerpräsidenten. Dies hat ein juristisches Nachspiel.
München/Berlin - Nach einem beleidigenden Video gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga. Nach einer Strafanzeige sei ein Ermittlungsverfahren aufgenommen worden, teilte ein Sprecher mit; zuerst hatte die "Bild" berichtet. Es sei eine Anzeige von einer unbeteiligten Person eingegangen, "die nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung überprüft wird", erklärte der Sprecher.