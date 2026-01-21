Der Schmähpreis Goldene Himbeere hat seine Nominierungen bekannt gegeben. Schneewittchen geht gleich sechs Mal ins Rennen um den Anti-Oscar - auch einige Hollywoodstars müssen zittern.
Kurz vor den Oscar-Nominierungen stehen auch die Anwärter auf den Hollywood-Schmähpreis Goldene Himbeere fest. Die Disney-Realverfilmung "Schneewittchen" und "Krieg der Welten" erhielten jeweils sechs Nominierungen. Der Negativpreis, der als "Razzie" bekannt ist, kürt jährlich die schlechtesten Leistungen der Filmbranche. Die 46. Verleihung der Golden Raspberry Awards steht am 14. März, einen Tag vor der Oscarverleihung, an.