Der Schmähpreis Goldene Himbeere hat seine Nominierungen bekannt gegeben. Schneewittchen geht gleich sechs Mal ins Rennen um den Anti-Oscar - auch einige Hollywoodstars müssen zittern.

Kurz vor den Oscar-Nominierungen stehen auch die Anwärter auf den Hollywood-Schmähpreis Goldene Himbeere fest. Die Disney-Realverfilmung "Schneewittchen" und "Krieg der Welten" erhielten jeweils sechs Nominierungen. Der Negativpreis, der als "Razzie" bekannt ist, kürt jährlich die schlechtesten Leistungen der Filmbranche. Die 46. Verleihung der Golden Raspberry Awards steht am 14. März, einen Tag vor der Oscarverleihung, an.

"Schneewittchen", eine neue Version des Zeichentrickklassikers von 1937 von Marc Webb (51), erhielt Nominierungen für das schlechteste Remake, den schlechtesten Regisseur und das schlechteste Drehbuch. Das Werk geht auch in der Kategorie "Schlechtester Film" ins Rennen um den Anti-Oscar. In dem Fantasyfilm spielen Rachel Zegler (24) und Gal Gadot (40) die Hauptrollen. Die sieben Zwerge sind bei der Verleihung der Goldenen Himbeere außerdem sowohl als schlechteste Nebendarsteller als auch als schlechteste Filmkombination nominiert.

Diese Hollywoodstars sind nominiert

Gleichauf mit "Schneewittchen" liegt der Science-Fiction-Film "Krieg der Welten" von Rich Lee mit Rapper Ice Cube (56) und Schauspielerin Eva Longoria (50) in den Hauptrollen. Er erhielt ebenfalls sechs Nominierungen: für den schlechtesten Film, den schlechtesten Schauspieler, das schlechteste Remake, den schlechtesten Regisseur, das schlechteste Drehbuch und die schlechteste Filmkombination.

Weitere Nominierungen in der Kategorie "Schlechtester Film" gab es für den Psychothriller "Hurry Up Tomorrow", den Science-Fiction-Film "Star Trek: Section 31" und den Action-Abenteuerfilm "The Electric State" von Netflix mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Und auch einige Hollywoodstars müssen mit einem Anti-Oscar rechnen: Oscarpreisträger Jared Leto (schlechtester Schauspieler in "Tron: Ares"), Ariana DeBose (schlechteste Schauspielerin für "Love Hurts"), Natalie Portman (schlechteste Schauspielerin, "Fountain of Youth"), Michelle Yeoh (schlechteste Schauspielerin, "Star Trek: Section 31"), Nicolas Cage (schlechtester Nebendarsteller, "Gunslingers") und Robert De Niro (schlechtestes Leinwandpaar für seine Doppelrolle in "The Alto Knights") sind nominiert, genauso wie The Weeknd und "sein kolossales Ego" aus "Hurry Up Tomorrow".

Laut der Razzie-Organisation stimmen mehr als 1.000 Mitglieder aus den Vereinigten Staaten und mehreren anderen Ländern über die Preise ab. Die Wähler sind Mitglieder der Golden Raspberry Foundation, die sich aus Filmkritikern und Filmexperten zusammensetzt.