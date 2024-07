Schlussakt in der Expo-Affäre: Land zieht wegen Kosten vor Gericht

1 Das Wirtschaftsministerium feiert das Baden-Württemberg Haus im Nachhinein als Erfolg. Foto: dpa/Ryan Lim

Es könnte der Schlussakt in der Affäre um die Kosten des Expo-Pavillons des Landes in Dubai sein. Die Landesregierung geht nun wegen möglicher Schadenersatzforderungen vor Gericht. Der Ausgang ist allerdings offen.











Link kopiert



Es könnte der Schlussakt in einem eher unrühmlichen Kapitel der Landesregierung werden. Am Dienstag befasst sich die Zivilkammer des Landgericht Stuttgart mit den Kosten für den Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo in Dubai. Die Landesregierung will feststellen lassen, dass die früheren Projektpartner als Gesamtschuldner verpflichtet seien, ihm sämtliche Kosten zu ersetzen, die in Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts entstanden seien und noch entstehen werden.