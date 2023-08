1 Gerd Linke: mit Plan und neuer Perspektive Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wenn Stuttgart als Stadt am Fluss betitelt wird, geht das in weiten Teilen an der Realität vorbei. Hat doch der Innenstadtbereich keinerlei Anbindung an den Neckar. Und trotzdem gibt es hier diese Stadt am Fluss. Es braucht schließlich nicht besonders viel Fantasie dazu, um im Mercedes-Werk am Neckarufer eine selbstständige Ortschaft zu erkennen. Dazu gehören eine eigene Feuerwehr, eine Buslinie, Sportangebote, Restaurants, ein Museum, Tankstellen, Ladesäulen, Arztpraxen oder eine Kita – und ein Chor.