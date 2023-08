1 Aline Desjean präsentiert in ihrem Labor eine sogenannte Pouchzelle, die wie Kaffee verpackt ist. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die E-Mobilität verändert die Arbeitswelt im Mercedes-Stammwerk von Grund auf. Als Laborverantwortliche in der Zellforschung arbeitet Aline Desjean an streng vertraulichen Projekten. Schließlich ist in dem Bereich ein Wettrennen mit der Konkurrenz entbrannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Zentrum von Bourges gilt als eines der bedeutendsten gotischen Ensembles Europas und die gewaltige Kathedrale St. Etienne als deren Krönung. Seit 1992 gehört das Bauwerk zum Unesco-Weltkulturerbe. Ausgerechnet aus dieser so geschichtsträchtigen Stadt in der geografischen Mitte Frankreichs stammt Aline Desjean. Die promovierte Ingenieurin der Werkstoffwissenschaften steht nämlich nicht für Historie, sondern für Zukunft – uns zwar als Laborverantwortliche von Mercedes-Benz im Untertürkheimer Zelltechnikum. „Wir blicken technologisch fünf bis zehn Jahre nach vorne“, sagt ihr Teamleiter Martin Frey, ein Doktor der Chemie. „Bonjour und willkommen an meinem Arbeitsplatz“, sagt Aline Desjean und zeigt eines ihrer vielen Lächeln an diesem Tag. Der Job scheint Spaß zu machen – auch wenn das Ergebnis erst einige Jahre später so etwas wie Serienreife erlangen wird.