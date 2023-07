1 Einem Bielefelder ist der Badespaß vergangen. Foto: factum/Bach

Schon wieder so ein schlüpfriges Thema: Ein Mann sagt, er sei in Bielefeld auf einer Wasserrutsche verunglückt und macht nicht nur den Betreiber des Spaßbades dafür verantwortlich, sondern auch den Hersteller, der aus der Böblinger Gegend kommt.









Warum man sich an Neujahr stets einen guten Rutsch wünscht, wird einem meist erst dann klar, wenn ein Rutsch nicht ganz so gut gelaufen ist. In Bielefeld, ja das gibt es wirklich, nächster Witz, also in Bielefeld soll sich ein Mann auf einer Wasserrutsche verletzt haben. Ordnungsgemäß habe er das dortige Spaßbad besucht, sei vorschriftsmäßig auf der Wasserrutsche mit dem Namen „Black Hole“ gerutscht, habe unterwegs einen Schlag abbekommen und eine fingerlange Prellung erhalten, die jetzt vernarbe, wobei es an diesem Tag mit dem Spaß im Bad vorbei gewesen sei.