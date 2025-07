"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" soll ein Spaß für die ganze Familie sein. Das unterstrich Rihanna bei der Premierenfeier in Los Angeles. Denn sie schritt Hand in Hand mit ihren beiden kleinen Söhnen über den blauen Teppich.

Zur Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" in Los Angeles hat Rihanna (37) zwei ganz besondere Fans mitgebracht: Sie wurde auf dem blauen Teppich des Paramount Theaters von ihren beiden Söhnen RZA (3) und Riot (1) begleitet.

Mit den Schlümpfen auf dem blauen Teppich

Die Kinder bestaunten die großen Schlumpffiguren, die neben der berühmten Familie für die Fotografen posierten. Während die Jungen zu der Veranstaltung am 13. Juli in locker sitzender Kleidung kamen, hatte Rihanna einen pompöseren Look in Schwarz gewählt. Die Sängerin, die ihr drittes Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) erwartet, trug zu diesem Anlass ein enges, spitzenbesetztes Spaghettiträger-Top, einen Rock im Ballkleid-Stil und eine Lederjacke. Ihre Haare waren hochgesteckt.

Lesen Sie auch

Rihanna spricht in der englischen Version die Schlumpfine und hat zudem den Song "Friend of Mine" beigesteuert. Der Film ist ab 17. Juli in den deutschen Kinos zu sehen.

Hat ihr Partner das Babygeschlecht verraten?

Die neunfache Grammy-Gewinnerin war zuletzt am 28. Juni mit ihrem Partner bei der Weltpremiere des Films in Brüssel aufgetreten. In Belgien sorgte sie mit einem türkisfarbenen Chanel-Ensemble für Aufsehen, das ihren Babybauch mit transparentem Stoff in Szene setzte. Und auch Rocky sorgte für Schlagzeilen. Denn am Rande der Veranstaltung gab er in einem Interview mit "Entertainment Tonight" womöglich das Geschlecht des dritten Kindes preis. Der Rapper wurde gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. "Ja, das ist es. Mann. Das ist es", lächelte er dazu - und hielt kurz darauf eine Schlumpfine-Puppe in die Kamera.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 offiziell ein Paar, kennen sich aber schon wesentlich länger. Der ältere Sohn RZA wurde im Mai 2022 geboren, der jüngere Sohn Riot kam im August 2023 zur Welt.