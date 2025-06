Schlossplatz Stuttgart: So war’s am ersten Tag des Familienfestivals – und das Vergnügen geht weiter

So war’s am ersten Tag des Familienfestivals – und das Vergnügen geht weiter

11 Eine Besucherin ist auf dem Weg zur Seilbahn, die über dem Eckensee gespannt ist. Foto: Lichtgut/ Julian Rettig

Baggern, Zähneputzen und über den See gleiten: das Angebot des Kinder- und Familienfestivals zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach. So viel steht fest: Es ist einiges geboten.











Elias ist nervös. Nicht sehr, sagt er, aber ein bisschen. Der Achtjährige ist an einem Sicherheitsseil befestigt, das mit einem Karabiner an einer Zipline hängt. Konzentriert klettert er die Leiter zu einer Plattform hinauf, die auf der Seite der Oper am Stuttgarter Eckensee aufgebaut ist. Bestimmt zwei, drei Meter ist sie hoch. Bevor er das Metallkonstrukt loslässt, schaut Elias noch einmal kurz nach unten. Kurz dreht sich sein Körper, dann gleitet er, mit Blick nach vorn, über den See – hinweg über das grün-schimmernde Wasser und die Nilgänse, die es sich wohl gerne auf dem Sockel des „Nicht-Füttern!“-Schilds bequem machen.