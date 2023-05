10 Bis zu 200 junge Leute treffen sich am Samstag hinterm Kunstmuseum auf dem Kleinen Schlossplatz. Der Regen beendet das bunte Treiben früher als sonst. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was zieht junge Leute aus der ganzen Region nach Stuttgart auf den Kleinen Schlossplatz? Was sagen sie zu den Beschwerden über ihre Anwesenheit? Ein Rundgang.









Stuttgart - Waiblingen ist wichtig. „Schreiben Sie ja rein, dass wir aus Waiblingen sind. Wir sind stolz auf Waiblingen“, sagt Manu. „Waiblingäääään!“ rufen seine Kumpels, Arlind und Yamen. „Sorry, wir haben natürlich was getrunken“, sagt Manu, bietet eine Kippe an, Yamen fragt nach einem Taschentuch. Und flippt in seinem Rausch aus, als er nach dem dritten Mal die ganze Tempopackung mit niedlichem Hund drauf geschenkt bekommt. „Wir trinken, aber wir machen sonst nix“, sagt Manu.