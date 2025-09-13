Schlossplatz in Stuttgart: Vibrancy Open Air: Starke Kulisse und lange Schlangen – die Bilder vom Abend

Ein Hauch von Ibiza auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Am Freitagabend feierten Tausende bei elektronischer Musik den Spätsommer in der Stadt. Wir haben die Bilder vom Abend.
Der Schlossplatz wurde am Freitagabend zur Bühne für elektronische Musik: Beim Vibrancy Open Air traten internationale Größen wie das dänische Trio WhoMadeWho und der südafrikanische Star-DJ Black Coffee vor mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern auf. Die barocke Schlossfassade war in warmes Orange getaucht, zwischen den Wolken blitzte noch etwas Sonne hervor – ein spätsommerliches Setting, das dem Anspruch des Festivals gerecht wurde, Musik mit besonderen Orten zu verbinden.