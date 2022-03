Schlossplatz in Stuttgart

1 Auf dem Stuttgarter Schlossplatz ereignete sich eine schwere Körperverletzung. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Samstagabend kommt es mitten in Stuttgart zu einer schweren Körperverletzung. Bei einem Streit mit drei Beteiligten wird eine Person mit Stichverletzungen in eine Klinik eingeliefert.















Ein Mensch ist bei einer Auseinandersetzung am Stuttgarter Schlossplatz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, sind in der Nähe zur Bolzstraße drei Personen aus bislang unbekannter Ursache aneinander geraten.

Die Beamten ermitteln wegen einer gefährlichen Körperverletzung. „Es handelt sich offensichtlich um Stichverletzungen“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Über die Tatwaffe und die genauen Hintergründe des Streits konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.

Die Tat habe sich gegen 19:30 Uhr ereignet. 15 bis 20 Polizisten seien im Einsatz gewesen. Die näheren Hintergründe waren zunächst unklar.