In Brunnen herumgeschrien und Frauen sexuell belästigt

Schlossplatz in Stuttgart-Mitte

1 Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Die Polizei hat am Samstag einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Brunnen am Schlossplatz zunächst herumgeschrien und danach zwei Frauen sexuell belästigt zu haben.















Link kopiert

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz in Stuttgart-Mitte zunächst herumgeschrien haben, während er sich in einem Brunnen befand. Danach soll er zwei 21 Jahre alte Frauen sexuell belästigt haben. Polizisten konnten den Verdächtigen vorübergehend festnehmen.

Wie die Polizei meldet, hielt sich der 37-Jährige Zeugenaussagen zufolge gegen 16.20 Uhr zunächst bekleidet in einem dortigen Brunnen auf und macht lautstark auf sich aufmerksam. Anschließend soll er auf die zwei jungen Frauen zugegangen und sich vor ihnen aufgebaut haben, bevor er offenbar seine Hose herunterzog und den Frauen dabei sein Geschlechtsteil präsentierte, während er sie anschaute.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.