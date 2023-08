1 Der Vorfall ereignete sich am Schlossplatz (Archivbild). Foto: imago

Am Stuttgarter Schlossplatz wird eine Frau von mehreren Männern sexuell bedrängt und angefasst. Die Polizei sucht dringend Zeugen.









Eine 24 Jahre alte Frau ist am frühen Dienstagmorgen von mehreren Männern am Schlossplatz sexuell bedrängt worden. Die 24-Jährige war nach Angaben der Polizei in Stuttgart gegen 3.45 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof und stellte sich wegen des einsetzenden Regens am Königsbau unter. Dort wurde eine Gruppe junger Männer auf die Frau aufmerksam und belästigte sie zunächst verbal. Als sie weiterging, folgten ihr fünf Männer und fassten ihr an die Brust und an den Po.