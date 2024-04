1 In einer Stadtbahn der Linie U12 soll ein Mann eine Frau sexuell belästigt haben (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Eine Frau wird von einem Unbekannten in einer Stadtbahn am Schlossplatz in Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei sucht einen Mann, der eine Frau in einer Stadtbahn in Stuttgart sexuell belästigt haben soll. Der Unbekannte soll am Samstagnachmittag seine Hose in der U12 am Schlossplatz heruntergezogen und sein Glied vor einer 27-Jährigen entblößt haben. Das berichtet die Polizei.