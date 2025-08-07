Schlossplatz in Stuttgart: Jubiläumssäule: Ist das Schraubendebakel nun zu Ende?

Die Sanierung der Jubiläumssäule – eine teure Hängepartie. Der Steuerzahlerbund wirft dem Land Geldverschwendung vor. Jetzt klärt ein neues Gutachten, ob das Denkmal endlich sicher ist.
Man nannte sie die Göttin der falschen Schrauben. Etwa 150 Jahre lang thronte Concordia erhaben auf hoher Warte auf der Jubiläumssäule des Schlossplatzes. Sie überstand Stürme und Kriege. Im Jahr 2013 aber hat ihre Leidensgeschichte begonnen. Eine Operation nach der anderen folgte. Lag ein „Kunstfehler“ der behandelnden Ärzte vor? Und wenn ja, wer haftet dafür?