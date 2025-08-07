Schlossplatz in Stuttgart: Jubiläumssäule: Ist das Schraubendebakel nun zu Ende?

Die Sanierung der Jubiläumssäule – eine teure Hängepartie. Der Steuerzahlerbund wirft dem Land Geldverschwendung vor. Jetzt klärt ein neues Gutachten, ob das Denkmal endlich sicher ist.

Man nannte sie die Göttin der falschen Schrauben. Etwa 150 Jahre lang thronte Concordia erhaben auf hoher Warte auf der Jubiläumssäule des Schlossplatzes. Sie überstand Stürme und Kriege. Im Jahr 2013 aber hat ihre Leidensgeschichte begonnen. Eine Operation nach der anderen folgte. Lag ein „Kunstfehler“ der behandelnden Ärzte vor? Und wenn ja, wer haftet dafür?

Falsche Schrauben, so weiß man heute, sind bei der ersten Sanierung zwischen 2013 und 2015 eingebaut worden. Deshalb kam es zu korrosionsbedingten Spannungen auf Concordias Podest. Teile des Materials flogen von der Göttin der Eintracht herunter. Um Passanten zu schützen, musste 2019 ein Sicherheitsnetz oben um die Säule gespannt werden, das dort bis Mai 2023 blieb.

Stuttgarter Jubiläumssäule im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Der Bund der Steuerzahler sieht darin eine Verschwendung öffentlichen Geldes und nahm Concordias Schrauben deshalb in sein Schwarzbuch auf. Die erste Sanierung habe 400 000 Euro gekostet, die zweite kostet laut Finanzministerium 250 000 Euro. Ein Ärgernis aus Sicht der Steuerzahler ist es, dass die Bauherren von Regressforderungen abgesehen haben. Gutachter hätten nicht klären können, wer die Schuld am falschen Material trägt. Mit den 250 000 Euro hätten Stuttgarter Museen „in die Konzeption neuer Ausstellungen investieren können“, findet der Steuerzahlerbund.

Vor zweieinhalb Jahren musste die Concordia erneut die Jubiläumssäule verlassen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Frühjahr 2023 folgte der nächste große Eingriff: Die Göttin wurde erneut vom Sockel geholt – diesmal begleitet von einem deutlich höheren öffentlichen Interesse. War die erneute Operation erfolgreich? Gehört das Schraubendebakel endlich der Vergangenheit.

Arbeiten sind noch am Sockelbereich notwendig

In einer Antwort auf die Anfrage des Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) erklärt Staatsministerin Gisela Spleth (Grüne): Diesmal wurde alles richtig gemacht – so zumindest der aktuelle Stand. Erneut haben Prüfer die Jubiläumssäule unter die Lupe genommen. Das Ergebnis, mitgeteilt vom Finanzministerium, lässt hoffen: Die Säule befindet sich demnach in einem insgesamt guten Zustand, insbesondere jene Bestandteile, die seit 2015 saniert wurden. Für etwa 4000 Euro wurde geprüft, ob erneut Korrosionsspuren oder strukturelle Mängel zu finden sind – doch es wurden keine Fehler festgestellt.

Lediglich am Sockel, teilt Staatsministerin Spleth mit, sind Erhaltungs- und Reinigungsbedarf an Natursteinen und Fugen festgestellt worden – Maßnahmen, die im Herbst 2025 umgesetzt werden sollen. Der Abgeordnete Haag, sonst ein scharfer Kritiker des Finanzministeriums, lobt die Verantwortlichen nun sogar: „Es freut mich, dass die Sanierungsarbeiten dazu geführt haben, dass die Schraubenpanne langfristig behoben werden konnte und unser Wahrzeichen am Schlossplatz nun wieder intakt und in vollem Glanz erstrahlen kann.“

Die Jubiläumssäule ist stabiler denn je. Nach zwei aufwendigen Sanierungen und Jahren der Pannen scheint das Denkmal aus Königszeiten nun endlich sicher zu stehen. Der Schlossplatz hat seine Göttin zurück – und Stuttgart kann sich über ein Stück restaurierter Geschichte freuen.