Stuttgart - Auf den ersten Blick ist auf dem Schlossplatz alles in schönster Ordnung: der Musikpavillon, kürzlich rundum restauriert, in neuer Pracht. Und die Jubiläumssäule, frei dastehend und stolz erhoben. Aber hebt man den Blick himmelwärts, entdeckt man ein grünes Fangnetz, das das Kapitell der Säule zu Füßen der Concordia umhüllt. „Was ist da los?“, fragt ein aufmerksamer Bürger wie unser Leser Uwe Schaal, dem so leicht nichts entgeht in der Stadt.