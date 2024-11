1 Riesenrad in Stuttgart: Die ersten Gondeln sind am Samstag an der Attraktion montiert worden. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In wenigen Tagen dreht sich das Riesenrad auf dem Schlossplatz in Stuttgart wieder. Am Samstag sind die Gondeln an dem Fahrgeschäft montiert worden.











