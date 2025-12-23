Mit mehr als 130 Jahre alten Figuren lässt die historische Krippe bei den Gottesdiensten der Diakonie Stetten die Weihnachtsgeschichte wieder lebendig werden.
Die historischen Krippenfiguren des Bildhauers Sebastian Osterrieder sind zur Weihnachtszeit frisch restauriert in der Schlosskapelle in Stetten zu sehen. König Karl von Württemberg hatte das lebensgroße Ensemble vor mehr als 130 Jahren der damaligen Anstalt Stetten gestiftet. Die Diakonie Stetten lädt an den Feiertagen zu Gottesdiensten ein, bei denen die Krippe besichtigt werden kann.