Schlossfestspiele Ludwigsburg: Hier fliegt ein Klavier ins Schloss

4 Ein Flügel wird in das Ludwigsburger Residenzschloss gehievt. Foto: Werner Kuhnle

Sondervorstellung in Ludwigsburg: Starke Kräne sorgten dafür, dass Klaviere für die Schlossfestspiele sicher transportiert werden konnten.











Wenn ein Flügel schon mal Flügel bekommt, wird dafür enorme Kraft benötigt. So wie sie die Kräne der Firma Wiesbauer aus Bietigheim haben. Sie bewiesen am Montagmorgen, dass das Versprechen des Unternehmens – „macht schwere Arbeit leicht“ – zu Recht gegeben wird. Für die Schlossfestspiele haben zwei ihrer Kräne jeweils einen Flügel von Innenhöfen des Residenzschlosses aus in höhere Etagen schweben lassen.