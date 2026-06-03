Am Sonntag gibt es wieder kostenfreie Konzerte an außergewöhnlichen Orten in der Region. In diesem Jahr gibt es eine entscheidende Veränderung – jeder kann individuell mitradeln.
Eine Radtour ins Grüne und dazu herrliche Musik verspricht das „Vorspiel“ zu den Ludwigsburger Schlossfestspielen am kommenden Sonntag, 7. Juni. Rund eine Woche vor dem offiziellen Start der Schlossfestspiele können Musikfreunde bei der sogenannten „Festspiel-Prélude“ den Tag über an vier verschiedenen Stationen Halt machen und dort jeweils kleine Konzerte erleben. Das Motto: „Festspiele am Fluss“.