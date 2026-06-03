Am Sonntag gibt es wieder kostenfreie Konzerte an außergewöhnlichen Orten in der Region. In diesem Jahr gibt es eine entscheidende Veränderung – jeder kann individuell mitradeln.

Eine Radtour ins Grüne und dazu herrliche Musik verspricht das „Vorspiel“ zu den Ludwigsburger Schlossfestspielen am kommenden Sonntag, 7. Juni. Rund eine Woche vor dem offiziellen Start der Schlossfestspiele können Musikfreunde bei der sogenannten „Festspiel-Prélude“ den Tag über an vier verschiedenen Stationen Halt machen und dort jeweils kleine Konzerte erleben. Das Motto: „Festspiele am Fluss“.

„Die Schlossfestspiele finden im Wesentlichen an den großen Spielstätten statt, mit dem Prélude wollen wir uns dagegen raus in die Natur bewegen“, erklärt der Intendant Lucas Reuter die Idee hinter der besonderen Aktion, die 2025 Premiere gefeiert hat. Die Resonanz beschreibt er als sehr positiv, einem Nachfolgeprojekt stand also nichts im Wege. Die Stationen und Musiker sind natürlich andere als vergangenes Jahr, ansonsten ändert sich am Grundprinzip wenig.

Von Hoheneck bis Benningen

Es gibt mehrere Stationen, an denen über den Tag verteilt kleinere Darbietungen gegeben werden: am Dorfplatz in Ludwigsburg-Hoheneck, am alten Laufwasserkraftwerk in Marbach, in der Annakirche in Benningen und in der Amanduskirche in Freiberg.

Angedacht ist, dass die Besucherinnen und Besucher die Stationen nacheinander mit dem Rad anfahren. Wer nicht mehr so mobil ist, kann die Stationen aber auch mit dem Auto anfahren oder nur einzelne Konzerte besuchen.

„Was wir geändert haben: Letztes Jahr sind alle zusammen am selben Ort gestartet, diesmal ist vorgesehen, dass die Menschen individuell fahren“, erklärt Lucas Reuter. 2025 seien nämlich um die 60 bis 70 Teilnehmer dabei gewesen, was die Organisatoren der Radtour doch vor einige Herausforderungen gestellt habe.

Selbstverständlich könnten die Radler auch weiterhin zusammen in der Gruppe fahren, mit der neuen Regelung soll das Ganze aber etwas entschlackt werden, so Reuter. Und zwar können die Teilnehmenden diesmal an jedem der vier Standorte ihre Rundreise starten. Ermöglicht wird das dadurch, dass die Konzerte pro Standort mehrfach abgehalten werden. So kommt jeder auf seine Kosten.

Und das sind die Künstler: Die musikalische Theatergruppe „PasParTouT“ tritt um 14, 15 und 18 Uhr am Dorfplatz (Keltergasse) in Hoheneck auf, das Talking-Drums-Quartett der Stuttgarter Musikhochschule spielt um 15, 16 und 17 Uhr in Marbach. „Das Laufwasserkraftwerk ist etwas ganz Besonderes“, berichtet Lucas Reuter. „Der schlösschenartige Bau ist in Privatbesitz und war lange Zeit gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.“

Einstieg ist an jeder Station möglich

In Benningen erwartet die Zuhörer der Maulbronner Kammerchor, jeweils um 15, 16 und 17 Uhr, in Freiberg, auch um 15, 16 und 17 Uhr, das Hornquartett „German Hornsound“. Den Abschluss bildet der Auftritt des Trios „Tikismikis“ – mit bekannten und eigenen Werken aus Nordargentinien – in der Kelter in Alt-Hoheneck um 18.30 Uhr.

Das Format richtet sich an Erwachsene, Familien und Kinder gleichermaßen. Die Auftritte sind allesamt kostenfrei. Die Stationen sind laut Veranstalter zudem „wetterfest“, die Konzerte finden also auch bei Regen statt. Insgesamt stehen fünf Radtour-Varianten zur Auswahl, ein Einstieg ist an jeder Station möglich. Mehr Infos zu den Strecken und den teilnehmenden Künstlern gibt es auf der Homepage der Schlossfestspiele.