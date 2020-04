1 Klassische Musik im Residenzschloss gibt es wohl erst wieder 2021. Foto: factum/Weise/Andreas Weise/factum

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele streichen alle Konzerte, die bis Ende Juni auf dem Programm standen. Für einige Veranstaltungen gibt es aber bereits neue Termine.

Ludwigsburg - Ganz geben die Ludwigsburger Schlossfestspiele diese Saison noch nicht verloren: Die Veranstalter hoffen, dass sie gut eine Handvoll Konzerte, die im Juli, September und Dezember stattfinden sollen, doch noch auf die Bühne bringen können. Aber alle Veranstaltungen, die bis zum 28. Juni geplant waren, haben sie wegen der Corona-Krise jetzt abgesagt.

Wobei sie hoffen, wesentliche Teile des Programms in das kommende Jahr retten zu können: Ein Konzert mit den Einstürzenden Neubauten und das Klassik Open-Air finden sich schon mit neuen Terminen im Mai und Juli 2021 auf der Homepage der Schlossfestspiele.

Intendant verspricht digitale Angebote

Darüber hinaus, so verspricht es der neue Intendant Jochen Sandig dem Publikum, wollen die Schlossfestspiele in der Zeit bis zum 28. Juni digitale Angebote machen, die die Zuschauer zu Hause am Computer miterleben können. Sandig möchte darin gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern unter anderem direkt auf die großen gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, die die Corona-Pandemie mit sich bringt.

Musikfreunde, die sich für eines der nun abgesagten Konzerte bereits im Vorverkauf Karten besorgt haben, können diese an der Vorverkaufsstelle zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück. Dies ist bis zu zwei Wochen nach dem ursprünglichen Termin der Veranstaltung möglich. Wer sein Geld nicht zurückholt, unterstützt damit die Schlossfestspiele. Der Intendant appelliert an die Solidarität der Kunstfreunde und bittet das Publikum, auf die Rückerstattung zu verzichten.

