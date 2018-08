Schloss Windsor Hochzeitsoutfits von Prinz Harry und Meghan werden ausgestellt

Von red/AP 29. August 2018 - 10:29 Uhr

Fans der königlichen Familie können die Hochzeitskleidung des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan in einer Ausstellung auf Schloss Windsor begutachten.





12 Bilder ansehen

London - Die Hochzeitskleidung des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan wird in einer Ausstellung auf Schloss Windsor gezeigt. Fans der königlichen Familie dürfen das Brautkleid aus dem Modehaus Givenchy und den fünf Meter langen Schleier dann ebenso betrachten, wie die von Königin Elizabeth II. zur Verfügung gestellte Tiara aus Diamanten und Platin. Ebenso zu sehen ist eine Kopie der Militäruniform, die Harry bei der Trauung am 19. Mai trug.

Die Ausstellung „A Royal Wedding: The Duke And Duchess Of Sussex“ („Eine royale Hochzeit: Der Herzog und die Herzogin von Sussex“) wird vom 26. Oktober bis zum 6. Januar in Schloss Windsor laufen, und vom 14. Juni bis zum 6. Oktober 2019 im schottischen Holyrood-Palast in Edinburgh.