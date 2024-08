Schloss Sindlingen im Kreis Böblingen: Für diesen Schlossurlaub reisen Pferdefans sogar aus Übersee an

11 Das Schloss Sindlingen ist rund 500 Jahre alt und ein denkmalgeschütztes Gebäude. Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Der Kreis Böblingen ist nicht unbedingt als Reiseziel bekannt. Doch es gibt einen Ort, wo sogar Menschen aus Übersee hinreisen, um sich zu erholen: Das Schloss Sindlingen ist vor allem für Pferdeliebhaber ein Geheimtipp.











Es thront nicht majestätisch oben auf einem Hügel, nein, das Schloss Sindlingen schmiegt sich bescheiden in das kleine, gleichnamige Dorf. Der Weg führt von den Bauernhöfen und Wohnhäusern sogar leicht bergab. Es ist kein pompöser Ort, sondern ein heimeliger. Fliegen schwirren umher und es riecht nach Pferd, wenn man sich den Ställen nähert. Ira Pape geht von Box zu Box und gibt jedem der 35 Pferde eine Schaufel Hafer. „Mittagessen“, raunt sie den Tieren zu. Ein Mädchen in Reitstiefeln spricht sie an und fragt, ob der Reitplan für den Nachmittag schon fertig sei. „Mach’ ich gleich“, sagt Ira Pape, erst muss sie aber noch hoch in die Wirtschaft und die Mittagsgäste abkassieren.