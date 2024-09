Schloss Rosenstein in Stuttgart: Als König Wilhelm I. Napoleons Stararchitekten verärgerte

1 Pierre Fontaines Entwurf zum Landhaus Schloss Rosenstein Foto: Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Das Landesarchiv Baden-Württemberg deckt nach einem überraschenden Fund in einem Pariser Auktionshaus ein Stück unbekannte Landesgeschichte auf.











Link kopiert



Im Dezember 2022 tauchen in einem Pariser Auktionshaus nach mehr als 200 Jahren bislang unbekannte Baupläne für Schloss Rosenstein auf. Die Überraschung ist groß: Hatte der berühmte Erste kaiserliche Architekt Napoleons, Pierre Fontaine, tatsächlich Entwürfe für den Sommersitz des württembergischen Königs beigesteuert? Was das Landesarchiv Baden-Württemberg in der Folge herausfindet, wirft ein Schlaglicht auf König Wilhelm I., der mit großem Ehrgeiz am Prestige seiner Residenzstadt arbeitete.