Die Berichte über die Geisterjäger, die vor Kurzem im Ludwigsburger Barockschloss, nach Spukwesen gesucht hatten, ist das Interesse an nächtlichen Führungen so groß, dass es im Oktober und November zusätzliche Termine gibt.















Ludwigsburg - Die abendlichen Rundgänge im dunklen Ludwigsburger Schloss boomen. Noch mehr nach den Berichten über die Geisterjäger, die vor kurzem in den ehrwürdigen Gemäuern nach Spukwesen gesucht hatten.

Spannungen und Geräusche

2011 war schon einmal ein Team von Geisterjägern im Barockschloss zu Gast. Mit Hightech-Equipment maß es dort Ströme, Spannungen und Geräusche – und wurde offensichtlich fündig. Bei der nächtlichen Expedition begegnete es angeblich etwa dem Geist eines Küfers. Auch König Friedrich I. von Württemberg soll sich gemeldet haben. Vor zwei Wochen untersuchten die Geisterjäger vor allem die Grotte unter dem Neuen Hauptbau, die Ahnengalerie, den Fasskeller und das Theater.

Die Resonanz nach der Aktion sei gut, berichtet Stephan Hurst, der Leiter der Schlossverwaltung. „Die Berichte über die Geisterjäger machen viele Menschen neugierig auf die Stimmung im nächtlichen Schloss – und die ist einfach sehr suggestiv.“ Deshalb biete man im Oktober und November weitere Führungstermine an.

3-G-Regel gilt

Für die Familienführung „Nachts im Schloss“ gibt es Zusatztermine am Samstag, 30. Oktober und Sonntag, 31. Oktober, jeweils um 20 Uhr, sowie am Mittwoch, 3. November, um 19 Uhr. „Schaurig schön“, der Rundgang für Erwachsene bietet einen neuen Termin am Donnerstag 18. November, um 19 Uhr an. Für die Rundgänge ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 64 00 erforderlich. Für den Schlossbesuch gilt aktuell die 3-G-Regel. Treffpunkt ist vor der Schlosskasse.