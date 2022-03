Feuerwehreinsatz in Schorndorf-Miedelsbach Großbrand einer Werkhalle fordert Verletzte

In einer Werkhalle einer Firma in Schorndorf-Miedelsbach ist am Montagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens zwei Personen wurden verletzt, die Feuerwehr befindet sich zurzeit bei den Löscharbeiten.