Schloss Gråsten: Königspaar bezieht Sommerresidenz nahe deutscher Grenze

Gråsten - Dänemarks König Frederik X. (56) und seine Frau Königin Mary (52) haben ihre Sommerresidenz im Grenzland zu Deutschland bezogen. Zahlreiche Schaulustige begrüßten das Königspaar knapp 20 Kilometer nordöstlich von Flensburg in der Kleinstadt Gråsten. Dort setzt das Paar die Tradition der dänischen Regenten fort, das Schloss als sommerliche Bleibe zu nutzen. Als Frederik im Anzug und Mary im sommerlichen Kleid und mit Hut vom Stadtkern Richtung Schloss schlenderten, säumten Hunderte Einwohner die Straßenränder. Das Paar strahlte und schüttelte einige Hände, wie Aufnahmen des dänischen Rundfunksenders DR zeigten.

Das Recht zum Gebrauch von Schloss Gråsten wurde 1935 den Großeltern des heutigen Königs übertragen. Seitdem gilt es als Treffpunkt der dänischen Königsfamilie in den Sommermonaten. Nach Angaben des Hofes wollen im Laufe des Sommers auch Frederiks Mutter Königin Margrethe II. (84), die den Thron Anfang des Jahres per Abdankung an ihren Sohn übertragen hatte, sowie ihre Schwester Prinzessin Benedikte (80) in dem Schloss Zeit verbringen.

Wie lange Frederik und Mary dort bleiben werden, teilte das Königshaus vorab nicht mit. Königliche Termine stehen nach derzeitigem Stand erst wieder Mitte August an.