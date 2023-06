16 Das Schloss – hier die Eingangshalle – ist jetzt eine private noble Akutklinik. Zu den Gästen bei der Eröffnungsfeier zählten Lucas Fischer und Teresa Enke. Foto: Simon Granville

Die Klinik für psychische Störungen und Suchterkrankungen im Freudentaler Schloss ist eröffnet worden. Mit dabei: Fußballer-Witwe Teresa Enke, die sich seit dem Suizid ihres Mannes Robert für eine Enttabuisierung psychischer Erkrankungen einsetzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Grab unserer Tochter habe ich Robbi gefragt: Willst du, dass dein Name da auch draufsteht?“, erinnert sich Teresa Enke. Doch die Witwe des einstigen Nationaltorwarts von Hannover 96 konnte den Suizid ihres an Depressionen erkrankten Manns nicht verhindern. „Seine Wahrnehmung war durch die Krankheit verzerrt. Er glaubte, es sei schlimmer, wenn er wegen der Depressionen in die Schlagzeilen geraten würde als wegen eines Selbstmordes.“