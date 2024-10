Schloss Bellevue glänzt: Abendessen bei Steinmeier: So edel feiern seine royalen Gäste

Zum 25. Jubiläum der Nordischen Botschaften in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Royals aus Dänemark, Schweden und Norwegen zu Besuch gehabt. Die warfen sich für das Dinner im Schloss Bellevue in Schale.

Das dänische Königspaar Mary (52) und Frederik (56) hat gemeinsam mit dem schwedischen und norwegischen Thronfolgerpaar in Berlin gefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und Ehefrau Elke Büdenbender (62) hatten zu einem Abendessen eingeladen. Die Royals waren anlässlich des 25. Jubiläums der Nordischen Botschaften in der deutschen Hauptstadt.

Royale Damen glänzen

Im Schloss Bellevue empfing der Bundespräsident am Abend dazu unter anderem Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51). Sie erschien in einem langen, weißen Kleid mit buntem Muster, das mit einem dünnen Gürtel versehen war, zu der Veranstaltung. An ihrer Seite hatte sie Kronprinz Haakon (51) in einem dunklen Anzug.

Schwedens Kronprinzessin Victoria (47) wählte für das Dinner in Berlin ein lilafarbenes, bodenlanges Samtkleid mit langen Ärmeln. Dazu kombinierte sie eine elegante Halskette, Diamantohrringe und eine lila schimmernde Clutch. Ihr Ehemann Prinz Daniel (51) war ebenfalls im Anzug mit von der Partie.

Königin Mary von Dänemark erschien neben König Frederik in einem roten, langen Kleid mit kurzen Ärmeln, das mit einem dezenten Schlitz und einer Schleife an der Taille versehen war. Dazu hatte sie Diamantohrringe und einen breiten Armreif angelegt. Für modisches Aufsehen sorgte auch First Lady Elke Büdenbender, die im lila-schwarzen Paillettenkleid glänzte.

Bei der Veranstaltung anwesend waren zudem die isländische Präsidentin Halla Tomasdottir (56) und ihr Mann Bjorn Skulason sowie der finnische Präsident Alexander Stubb (56) und seine Frau Suzanne Innes-Stubb (54).

Ein Tag im Zeichen der Royals

Bereits am Montagvormittag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen mit seiner Ehefrau das dänische Königspaar vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen. Schwedens Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie Norwegens Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit fanden sich dann am Nachmittag in Berlin ein, um die Eröffnung der Nordischen Botschaften in Berlin vor 25 Jahren zu feiern.