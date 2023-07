12 Was für die Öffentlichkeit bis 2023 verborgen ist, nennt sie „ihren Arbeitsplatz“: Die Konservatorin Patricia Peschel im Corps de Logis des Schlosses. Foto: factum

Patricia Peschel ist verantwortlich für das barocke Schmuckstück in Ludwigsburg und bestimmt, was die Besucher zu sehen bekommen. Eines hat sie mit den Adligen, deren Erbe sie bewahrt, gemein: jede Menge Druck. Das ändert jedoch nichts an der Liebe zu ihrer Arbeit.









Ludwigsburg - Patricia Peschel rauscht durch die Gänge des Schlosses in Ludwigsburg. Die Oberkonservatorin wirkt ein wenig gehetzt. Eine Getriebene sei sie durchaus, sagt sie selbst. Die ausladenden Räumlichkeiten im Corps de Logis, die das erste württembergische Königspaar, König Friedrich I. und Königin Charlotte Mathilde, bewohnten, sehen nicht so festlich aus wie die Bereiche des Ludwigsburger Schlosses, die den Besuchern offen stehen: Hier wird renoviert. In einigen Zimmern stehen Gerüste, teilweise wurden die Gemälde von den Wänden genommen. Dahinter strahlt der Wandteppich in seiner ursprünglichen Farbe, ansonsten das Blau verblichen. Peschels Absätze klackern auf dem Boden.