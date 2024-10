Die Kunsteisbahn in Ludwigsburg öffnet am Freitag. Direkt am ersten Tag: Eisdisco gefolgt von einer 80er/90er-Party am Wochenende. Alle Infos zu den Öffnungszeiten und neuen Ticketpreisen.

Am Freitag, dem 11. Oktober 2024, eröffnen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) die 46. Wintersaison ihrer Kunsteisbahn.

Das Eis wurde über fünf Tage Schicht für Schicht aufgetragen und hat mittlerweile die ideale Dicke erreicht. Die insgesamt 930 Verleih-Schlittschuhe stehen frisch gesäubert und geschliffen bereit. Die letzten Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange. Los geht die erste Laufzeit von 16 bis 18 Uhr. Danach gibt es eine kleine Verschnaufpause, bis es um 19 Uhr mit der Eisdisco weitergeht, veranstaltet vom SWLB-Kooperationspartner Soundlight Company.

Bei der Eisdisco ist immer viel los in der Ludwigsburger Eishalle. Foto: privat

Jeden Freitag Disco-Abende

Bis 22 Uhr können die Runden zur Musik gedreht werden. Die Disco-Abende finden immer freitags ab 19 Uhr mit wechselndem Programm statt, außer am Feiertagsfreitag, dem 1. November – an diesem Tag ist die Kunsteisbahn von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am darauffolgenden Samstag, dem 12. Oktober, dürfen sich Familien mit Kindern auf die beliebte Kinderdisco freuen, diese findet in der Laufzeit von 14 bis 15.30 Uhr statt. Am Abend startet dann die 80er-/90er-Party mit passender Musik aus beiden Jahrzehnten.

Gäste, die die Kunsteisbahn am Eröffnungswochenende vom 11. bis 13. Oktober besuchen, erhalten einen 2plus1-Gutschein für ihren nächsten Besuch im Oktober zu dritt. Der Eintritt für die dritte Person ist dann kostenfrei. Bei einem regulären Tagesticket-Preis von 5,50 Euro bedeutet das: Drei Personen zahlen zusammen 11 Euro statt 16,50 Euro.

Erhöhte Ticketpreise aufgrund Personalkosten

Die Ticketpreise wurden zu dieser Saison für Ermäßigte von 5 Euro auf 5,50 Euro angepasst sowie für Erwachsene von 6,50 Euro auf 7 Euro. Das Familienticket, das am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr gültig ist, wurde ebenfalls leicht angehoben von 15 Euro auf 16 Euro. Grund für die Preisanpassungen sind allgemeine Kostensteigerungen für Personal- und Sachaufwendungen.

Kunsteisbahn Ludwigsburg

Adresse

Die Kunsteisbahn Ludwigsburg liegt in der Fuchshofstraße 50 in Ludwigsburg.

Parken

Kostenfreie, ausgeschilderte Parkplätze befinden sich beim Berliner Platz hinter Kunsteisbahn und Stadionbad.