10 In den Weihnachtsferien bietet sich Schlittschuhlaufen als Ausflug an. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Eisbahn am Stuttgarter Schlossplatz wurde wieder abgebaut. Doch zum Glück gibt es in der Region diverse Möglichkeiten, Schlittschuh zu laufen oder mal Eisstockschießen auszuprobieren. Eine Übersicht über die schönsten Eishallen.















Link kopiert

Stuttgart - Die Eisbahn am Stuttgarter Schlossplatz musste coronabedingt nach nur wenigen Tagen wieder abgebaut werden. Auch in anderen Städten in der Region – wie etwa in Fellbach – ist diesen Winter wegen der Pandemie Eislaufen unter freiem Himmel nicht möglich. Das ist zwar schade, aber glücklicherweise bieten Stuttgart und die Region mehrere Eishallen, in denen man Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen mal ausprobieren oder beim Eishockey zusehen kann. Da gibt es nicht nur die Eiswelt in Stuttgart auf der Waldau, sondern auch Eisflächen in Esslingen, Ludwigsburg, Wernau, Adelberg, Bietigheim-Bissingen oder Winnenden.

Teilweise ist eine Reservierung Pflicht

In allen Eishallen gilt 2G plus, man muss also genesen oder geimpft sein. Zusätzlich braucht man einen negativen Test, wenn die Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. In einigen Eishallen der Region Stuttgart besteht zudem die Pflicht zu einer Online-Reservierung vor dem Besuch.

Wir haben eine Übersicht über die schönsten Eishallen in Stuttgart und der Region erstellt. In der Bildergalerie erfahren Sie auch, wie hoch die Eintrittspreise in welcher Eishalle ist und welche Regeln jeweils gelten. Klicken Sie sich durch!

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die schönsten Weihnachtsgeschenke aus Stuttgart und der Region