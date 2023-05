Sperrungen von Rodelpisten in der Region Stuttgart als letztes Mittel

Schlittenfahren in der Corona-Pandemie

1 Sobald genügend Schnee liegt, zieht es Familien raus – wie im Januar 2019 am Stuttgarter Bismarckturm. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Aufgrund der Pandemie mussten im Sommer mehrere Badeseen rund um Stuttgart gesperrt werden. Dasselbe Schicksal könnte nun den Rodelpisten drohen. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb ist es teils bereits zu voll. Ein Berg wird dicht gemacht.









Region Stuttgart - Wer geplant hatte, am kommenden Wochenende die höchste Erhebung im Mittleren Schwarzwald zu erkunden, der sollte neue Pläne schmieden. Denn die Zugangsstraße zum Kandel, mit 1241 Metern Höhe der Hausberg der Stadt Waldkirch, bleibt am Sonntag, 13. Dezember, von 10 bis 15 Uhr gesperrt. Der Grund dafür sind die Zustände in der Woche zuvor: „Am vergangenen Sonntag hatte das Polizeirevier Waldkirch auf dem Kandelgipfel, dessen Verkehrswegen und Plätzen sehr viel Mühe mit dem enormen Besucherandrang, der Verkehrslage und der Überwachung der geltenden Hygienevorschriften und der Corona Verordnung“, meldet das Polizeipräsidium Freiburg.