Schlimmer als Darth Vader in Star Wars: Robbie Williams änderte Biopic-Script für Gary Barlow

1 Robbie Williams bei der Premiere seiner Filmbiographie "Better Man" in Paris am 13. Dezember 2024. Foto: imago/ABACAPRESS / Domine Jerome/ABACA

Nach Beschwerden seines Take-That-Kollegens Gary Barlow überarbeitete Robbie Williams das Drehbuch für sein Biopic "Better Man" ihm zuliebe noch einmal.











Am 13. Februar 2024 feierte Pop-Skandalnudel Robbie Williams seinen 50. Geburtstag, nur wenige Monate später feierte seine experimentelle Filmbiografie "Better Man - Die Robbie Williams Story" auf dem Telluride Film Festival in Colorado ihre Weltpremiere. In dem von Regisseur Michael Gracey realisierten Biopic wird der britische Sänger durchgehend als computergenerierter Affe dargestellt, während alle weiteren Protagonisten, insbesondere seine Mitstreiter der Kult-Boygroup Take That, von Schauspielern als Menschen verkörpert werden.