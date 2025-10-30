In der Nacht zu Donnerstag erlebte Pietro Lombardi einen beängstigenden Moment: Der Sänger wachte mit Atemnot auf und musste sich übergeben. Auf Instagram bittet er seine Follower um Rat.

Pietro Lombardi (33) meldete sich in der Nacht zu Donnerstag mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Followern. Der Sänger hatte am Mittwochabend noch das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern im Müngersdorfer Stadion besucht. Gegen zwei Uhr morgens postete er ein Foto vor seinem Bett und forderte Fans auf, ihm Fragen zu stellen.

Wenige Stunden später die Wende. In einer Instagram-Story berichtet Lombardi von gesundheitlichen Problemen. "Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst. Ohne Grund, ohne Vorwarnung", schreibt der einstige "DSDS"-Sieger.

Übergeben und Atemnot

Nach eigenen Angaben habe Lombardi solche Beschwerden noch nie erlebt. "Es war komisch und ist es irgendwie immer noch", so der 33-Jährige. "Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt." Die Situation habe "innerlich Angst und so eine richtige Panik" ausgelöst, weil er dachte, er würde ersticken. "Was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses 'keine Luft'-Gefühl hat mich geweckt", erklärt er weiter.

Sein Körper habe sich zum Zeitpunkt der Story wieder beruhigt, aber das ungute Gefühl blieb bestehen. "Irgendwie spüre ich, dass irgendwas nicht stimmt", schreibt Lombardi und bittet seine Community um Ratschläge. "Kann natürlich auch sein, dass viel davon einfach im Kopf passiert", vermutet er.

Schwere Zeit nach Trennung

Die vergangenen Monate waren für den einstigen "DSDS"-Gewinner tatsächlich belastend. Mitte August hatte seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) die Trennung bekannt gegeben, weil das Paar "unterschiedliche Wege einschlagen" habe. Die Influencerin war mit den beiden gemeinsamen Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) ausgezogen.

Lombardi und Rypa verbindet eine lange On-off-Geschichte - bereits zuvor waren sie sechsmal getrennt. Im Oktober 2024 eskalierte ein Streit so heftig, dass die Polizei anrücken musste. Vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden dann erstmals seit der Trennung wieder zusammen bei einem Event und posteten auch ein gemeinsames Selfie davon.