In der Nacht zu Donnerstag erlebte Pietro Lombardi einen beängstigenden Moment: Der Sänger wachte mit Atemnot auf und musste sich übergeben. Auf Instagram bittet er seine Follower um Rat.
Pietro Lombardi (33) meldete sich in der Nacht zu Donnerstag mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Followern. Der Sänger hatte am Mittwochabend noch das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern im Müngersdorfer Stadion besucht. Gegen zwei Uhr morgens postete er ein Foto vor seinem Bett und forderte Fans auf, ihm Fragen zu stellen.