Die Chocobar und Shivas Café waren plötzlich zu. Die Mietverträge haben noch Bestand, sagt der Center-Manager Serge Micarelli und kündigt neue Konzepte an.
Die Chocobar von Danila mit außergewöhnlichen Schokoladen-Leckereien hatte Serge Micarelli, der Manager des Leo-Centers, noch im frühen Sommer des vergangenen Jahres mit Vorschusslorbeeren angekündigt. „Mit diesem Konzept haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in der Region“, frohlockte der Chef des Leonberger Einkaufszentrums. Die Eröffnung folgte dann rasch im August 2025.