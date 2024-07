Schließung um 45 Tage verlängert: Berichte: TV-Sender Al-Dschasira bleibt in Israel weiter verboten

Berichte: TV-Sender Al-Dschasira bleibt in Israel weiter verboten

1 Journalisten arbeiten 2012 in Doha, der Hauptstadt von Katar, in einem Newsroom des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira (Archivbild). Foto: dpa/Tim Brakemeier

Der arabische Sender war dem jüdischen Staat stets ein Dorn im Auge. Seine Parteinahme für dessen Feinde führte zur Schließung. Israels Gerichte halten das für rechtmäßig.











Link kopiert



Ein Gericht in Israel hat lokalen Medienberichten zufolge die staatlich angeordnete, zeitweise Schließung des arabischen TV-Senders Al-Dschasira um weitere 45 Tage verlängert. Das zuständige Bezirksgericht sah es als erwiesen an, dass das Netzwerk eine reale Gefahr für den Staat Israel darstelle. Unter anderem habe der Sender in der Vergangenheit zu Terrorangriffen aufgerufen.