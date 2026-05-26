Schließung MVZ Mind Stuttgart: Hoffnung für MVZ Mind-Patienten – aber wo sind die Patientenakten?

Nach der Schließung des MVZ Mind stehen viele Patienten ohne Arzt da – mit gravierenden Folgen. Valeara plant eine zweite Praxis in Stuttgart.
Seine Tochter braucht regelmäßig Medikamente. Sie leidet an Multipler Sklerose, ein Neurologe, zu dem sie dauerhaft gehen kann, ist deshalb wichtig für sie, erzählt Herbert Sauter aus dem Kreis Ludwigsburg, der seinen echten Namen nicht nennen möchte. Seit längerem war die erwachsene Tochter Patientin im Medizinischen Versorgungszentrum Mind (MVZ) am Charlottenplatz.