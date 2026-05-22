Nach der Schließung des MVZ Mind in Stuttgart stehen viele Patienten ohne Arzt da – mit gravierenden Folgen. Bald könnte sich die Situation für die Betroffenen verbessern.

Seine Tochter braucht regelmäßig Medikamente. Sie leidet an Multipler Sklerose, ein Neurologe, zu dem sie dauerhaft gehen kann, ist deshalb wichtig für sie, erzählt Herbert Sauter aus dem Kreis Ludwigsburg, der seinen echten Namen nicht nennen möchte. Seit längerem war die erwachsene Tochter Patientin im Medizinischen Versorgungszentrum Mind (MVZ) am Charlottenplatz.

Bis sie kürzlich vor verschlossenen Türen stand und keine Medikamente mehr zur Verfügung hatte. „Wie viele andere Patienten von Mind tut sie sich schwer, eine neue Praxis zu finden und an ihre Patientenakte zu kommen", sagt Sauter.

Das MVZ Mind ist insolvent

Der Geschäftsführer des MVZ Mind ist kürzlich verstorben, auch finanziell steckte die Praxis schon länger in Schwierigkeiten. Der neue Geschäftsführer hat inzwischen einen Insolvenzantrag gestellt für das MVZ Mind. Wie die angestellten Ärzte unserer Zeitung erzählten, konnten sie die Patienten nicht mehr informieren – weil aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der Praxis auch die EDV nicht mehr funktionierte.

Einige Ärzte sind bereits zu dem medizinischen Versorgungszentrum Valeara an der Sophienstraße 41 gewechselt. Auch einige Patienten sind dort untergekommen, für ehemalige Patienten des MVZ Mind gibt es eine Notfallsprechstunde – teils aber noch mit langen Wartezeiten. „Die Lage ist unverändert angespannt", sagt Dirten von Schmeling, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Valeara. Dies liege vor allem an den engen Räumlichkeiten, man habe etwa 120 Patienten mehr am Tag.

Valeara plant neue Kapazitäten für die Patienten aufzubauen

Um Abhilfe zu schaffen, habe man neue Räume in der Stuttgarter Innenstadt angemietet. „Damit haben wir neue Kapazitäten", sagt von Schmeling. Der Umbau dauere aber noch einige Wochen, auch gebe es noch einige Regularien zu klären. „Wir werden wohl weitere Kassensitze übernehmen können", sagt sie und ergänzt: „So lange tun die Mitarbeiter vor Ort an der Sophienstraße, was möglich ist."

Mit der zweiten Praxis könne man den Mehrbedarf, der nun in Stuttgart entstanden ist, besser auffangen. Sie verstehe, dass sich für die Patienten bisher nichts spürbar verändert habe, aus Praxissicht sei es nun aber im Hintergrund doch schnell gegangen. „Wir sehen jetzt die Morgenröte am Horizont", sagt von Schmeling. Bis die zweite Praxis eröffnet werden kann, wird es aber noch einige Wochen dauern. „Im Juni wird es nicht mehr klappen."

Herbert Sauter ärgert vor allem, dass die Patienten ihre Unterlagen nicht mehr bekommen konnten. Seine Tochter sei medikamentös eingestellt – und müsse nun bei einem neuen Arzt von vorne anfangen. Kurzfristig habe sie ihre Medikamente von der Hausärztin erhalten, in einer Praxis in Ludwigsburg stehe sie auf der Warteliste.

Auch die ehemalige Patientin Saskia Maier, die ihren echten Namen ebenfalls nicht nennen möchte, versucht schon seit der Schließung der Praxis, an ihre Akte zu kommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung schreibt sie: „Meine Patientenakte schwebt noch immer unerreichbar im Niemandsland."

Sie hat im MVZ Mind eine Psychotherapie absolviert. Sie sei zum Glück nun in einer psychiatrischen Praxis untergekommen. Die Psychotherapie führe sie vorerst auf eigene Kosten weiter. Sie habe vor der Schließung von ihrer Krankenkasse noch ein Kontingent an Stunden für Psychotherapie bewilligt bekommen – eine (Teil-)Finanzierung ihrer aktuellen Therapie habe die Kasse bisher jedoch am Telefon abgelehnt. Maier wundert sich, warum die angestellten Psychotherapeutinnen nicht die Kassensitze des MVZ Mind übernehmen konnten – wie dies ja bei einigen Ärzten der Fall war.

Valeara könnte auch Kassensitze für Ärzte vom MVZ Mind übernehmen

Von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg heißt es dazu, dass grundsätzlich ein Arztsitz in einer Praxis, die den Betrieb einstellt, auf einen Nachfolger übergehen könne. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Praxisinhaber den Arztsitz ausschreibe.

„Dazu muss ein Antrag beim zuständigen Zulassungsausschuss gestellt werden", sagt der Pressesprecher der KV Baden-Württemberg. Und es müsse natürlich jemanden geben, der den Sitz übernehmen möchte. „Das ist keine bürokratische Hürde der KVBW, sondern geltendes Zulassungsrecht." Ob ein solcher Antrag gestellt wurde und ob sich jemand darauf bewerbe, dazu dürfe er keine Auskunft geben.

Bezüglich der Patientenakten sei das MVZ verpflichtet, den Patientinnen und Patienten den Zugang zu ihren Akten zu gewähren. „Natürlich fällt erst einmal Versorgung weg, wenn eine Praxis den Betrieb einstellt", sagt er. Die Patienten müssten sich eine neue Praxis suchen und gegebenenfalls den Suchradius ausweiten.

Gerade in der Neurologie und in der Psychiatrie sind Arzttermine schwer zu bekommen. Viele Patienten, die sich bei unserer Zeitung gemeldet haben, hatten ohnehin schon einen weiten Anfahrtsweg zum Charlottenplatz. Sie kommen aus dem Kreis Ludwigsburg oder dem Rems-Murr-Kreis.

Herbert Sauter sagt, seine chronisch kranke Tochter sei berufstätig und habe zwei Kinder. Weitere Entfernungen zu einem Arzt könne sie auf keinen Fall zurücklegen.