Ein Wasserschaden hat das Selbstbedienungscenter der BW-Bank am Leonberger Marktplatz lahmgelegt. Die Bank verweist auf die Verantwortung des Hauseigentümers.

Seit Monaten ist es geschlossen: das Selbstbedienungs-Center, kurz SB-Center, der BW-Bank am Marktplatz. An der Fensterfront hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift: „Wegen Sanierungsarbeiten ist dieser Standort vorübergehend geschlossen.“ Ein Geldautomat, der sogenannte Konten-Manager sowie der Überweisungseinwurf sind deshalb außer Betrieb.

Bei einer Leserin unserer Zeitung sorgt dies für Unmut. Da sie kein Online-Banking nutzt, ist sie auf das SB-Center angewiesen. Sie fragt sich, warum die Reparatur so lange dauert – zumal sie vor Ort keinerlei Sanierungsarbeiten beobachten könne. Eine Mitarbeiterin der BW-Bank im Leo-Center habe ihr gegenüber erwähnt, dass es am Standort Marktplatz einen Wasserschaden gab.

Bank betont Verantwortung des Hauseigentümers

Dies bestätigt die BW-Bank auf Anfrage, Grund der Schließung sei ein „massiver Wasserschaden“. Das SB-Center ist bereits seit 1. September 2025 außer Betrieb – doch warum hat die Bank den Schaden nicht zeitnah repariert? Sie sei lediglich Mieter der Räumlichkeiten am Marktplatz, antwortet die Bank. Daher lägen die Sanierungsarbeiten in der Verantwortung des Hauseigentümers.

Weiter teilt die BW-Bank mit, dass die Arbeiten inzwischen laufen und man „mit dem Hauseigentümer im regelmäßigen Kontakt“ stehe.

BW-Bank am Marktplatz: Wiedereröffnung geplant

Über die vorübergehende Schließung seien die Kunden sowohl durch den Aushang an der Filiale als auch über das Internet informiert worden. Zudem stünden die Mitarbeiter der BW-Bank-Filiale im Leo-Center als Ansprechpartner zur Verfügung.

„Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten planen wir, das SB-Center in der Schlossstraße wieder mit seinem gewohnten Serviceumfang für alle Kunden zu eröffnen“, so die BW-Bank. Bis dahin müssen Kunden der Bank jedoch auf einen der bisherigen zwei Standorte in Leonberg verzichten.