Die Idee, die städtische Galerie im Rathaus zugunsten der privaten Galerie im Fellbacher Oberdorf zu schließen, trifft Irene und Klaus Renz völlig unvorbereitet.
Medienlektüre bildet: Zeitungsleser wissen mehr, hieß es in der Werbung vor etlichen Jahren, und Schlagzeilen haben manchmal einen sehr erhellenden Charakter. So erging es jedenfalls Irene und Klaus Renz, als sie morgens in die Rems-Murr-Ausgabe unserer Zeitung blickten – und völlig überrascht feststellten, dass ihre Galerie im Oberdorf plötzlich ein Thema für die Lokalpolitik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geworden war.