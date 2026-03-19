Die Idee, die städtische Galerie im Rathaus zugunsten der privaten Galerie im Fellbacher Oberdorf zu schließen, trifft Irene und Klaus Renz völlig unvorbereitet.

Medienlektüre bildet: Zeitungsleser wissen mehr, hieß es in der Werbung vor etlichen Jahren, und Schlagzeilen haben manchmal einen sehr erhellenden Charakter. So erging es jedenfalls Irene und Klaus Renz, als sie morgens in die Rems-Murr-Ausgabe unserer Zeitung blickten – und völlig überrascht feststellten, dass ihre Galerie im Oberdorf plötzlich ein Thema für die Lokalpolitik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) geworden war.

Auslöser war eine Forderung der CDU-Haushaltssprecherin Anja Off im Zuge der dringend notwendigen Sparprogramme zur Konsolidierung des Etats für 2026. „Im Kulturbereich müssen wir ehrlicher werden“, erklärte die Christdemokratin, man dürfe „auch unangenehme Entscheidungen nicht aussparen“.

Ersetzt Galerie Renz die städtische Galerie?

Ihre Lösung trägt die Überschrift: „Schließung der städtischen Galerie!“ Die im Ostflügel des Rathauses auf zwei Stockwerken gelegenen Räume könnte man anderweitig nutzen sowie Personalkosten einsparen. Ausstellungsmöglichkeiten gebe es schließlich auch im Stadtmuseum in der Hinteren Straße, in den Stadtteilrathäusern oder den Bibliotheken.

Überdies stehe mit der Galerie Renz in der Pfarrstraße in Fellbach eine Galerie zur Verfügung, die kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Off: „Dies könnten wir nutzen, Exponate dort auszustellen.“

Das Ehepaar Renz, hier beim Besuch des Fellbacher Herbsts 2025 vor der Musikschule. Foto: Eva Schäfer

Als das Ehepaar Renz diese Erklärungen im Artikel unserer Zeitung las, „waren wir völlig baff“, berichtet die Inhaberin der Galerie auf Nachfrage. Hatten die beiden etwa gar auf eigene Faust bei der CDU ihre Räumlichkeiten ins Spiel gebracht? „Nein, dieser Vorstoß war mit uns nicht abgestimmt, wir wissen nix, mit uns hat auch noch niemand über ein solches Modell gesprochen.“

Völlig absurd findet das Paar eine solche Idee aber nicht zwangsläufig. „Wir nehmen das als Kompliment für uns, das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal“, urteilt Klaus Renz. Letztlich „kommt es auf die mögliche Zusammenarbeit an“.

Die Galerie Renz war in den Jahren 2000 bis 2005 bereits in Fellbach in der Hinteren Straße 20 angesiedelt, zog anschließend für sieben Jahre nach Stuttgart in die Sophienstraße. Seit fast 14 Jahren sind sie nun wieder in Fellbach, und zwar im denkmalgeschützten ehemaligen Pfarrhaus in der Pfarrstraße, Ecke Cannstatter Straße, das viele ältere Fellbacher zudem noch durch das früher dort ansässige Café Wöhrle kennen.

Der Kontakt zum städtischen Kulturamt sei damals nicht gerade ideal gewesen, lässt Klaus Renz durchblicken, man habe dort wohl „keinen Bedarf“ für eine Zusammenarbeit gesehen. Deshalb sei es aktuell „schon amüsant“, wenn jetzt solche Ideen aufkommen: „Wir sind offen für alles, was mit Kunst und Kunstbetrieb zu tun hat und freuen uns über jegliche Zusammenarbeit im Sinne der Kunst.“ Im Übrigen seien sie beide ja „im fortgeschrittenen Alter“, so der 79-Jährige und seine 75-jährige Gattin.

Erinnerungen an „Lady Fellywood“

Allein in diesem Jahr sind in der Galerie Renz noch fünf Ausstellungen vorgesehen; so etwa mit Künstlerinnen des Fellbacher Kunstvereins oder mit dem expressiven Fellbacher Maler Meinrad Hoyer – mit seinen großformatigen, farbenfrohen Werken sorgt er ebenso für Aufsehen wie mit seinen sprudelnden Ideen – etwa vor einigen Jahren mit der Fellbacher Kunstfigur „Lady Fellywood“, die von der Esslinger Schauspielerin Sabine Tomas verkörpert und von Hoyer zudem auf einem riesigen, an der Fassade der Galerie Renz befestigten Gemälde verewigt wurde.

Anschließend gibt es in der Galerie Renz in diesem Jahr noch eine Präsentation japanischen Holzschnitts, eine Druckgrafikausstellung „mit bekannten Namen“ sowie die abschließende Jahresausstellung. „Wir haben uns also auch in diesem Jahr viel vorgenommen“, sagt Klaus Renz – und womöglich ergeben sich als zusätzliches Portfolio sogar noch Gespräche mit Abgesandten der Stadt Fellbach, sollte die Vision der CDU-Fraktion zur Realität werden.