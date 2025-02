Schließung der Fahrerprobung: Bertrandt zieht in Nufringen den Stecker

Bertrandt zieht in Nufringen den Stecker

Die Proteste der Belegschaft brachten am Ende nicht den erhofften Erfolg: Der Nufringer Standort des Ehninger Ingenieursdienstleisters Bertrandt ist Geschichte. Offiziell liquidiert werden soll er zwar erst am 31. März. Doch schon am Freitag gingen bei der Fahrerprobung die Lichter aus, der Betrieb endet de facto zum 1. März. Davon betroffen sind 123 Beschäftigte. Eine Handvoll Mitarbeiter hatte die 100-Prozent-Tochter von Bertrandt im vergangenen Jahr verlassen, nachdem die Schließung im September 2024 angekündigt worden war.