Nachdem er im bayerischen Schliersee einen Senioren umgestoßen haben soll, ging ein Mann laut Polizei mit einem Messer auf einen Beamten los, der ihn festnehmen wollte.











Ein 49-Jähriger soll im bayerischen Schliersee einen 84-Jährigen umgestoßen und schwer verletzt und später einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Der Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) sei bei dem Vorfall am Freitagnachmittag nur dank seiner Schutzausrüstung unverletzt geblieben, erklärte die Polizei am Samstag. Ohne sie wäre er „mit Sicherheit schwer verletzt worden“, sagte ein Sprecher. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag einen Unterbringungsbefehl gegen den Verdächtigen. Der 49-jährige Deutsche wurde laut Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des versuchten Totschlags.