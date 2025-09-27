Schleudern erlaubt!: Verkehrsübungsplatz des ADAC in Leonberg wieder geöffnet – nach fast einem Jahr

Fast ein Jahr Bauzeit: Die Verkehrsübungsanlage in Leonberg ist wieder in Betrieb. Der ADAC hat das Gelände umfassend modernisiert. Nicht nur neueste Technik war dabei wichtig.
Der Fahrlehrer und ADAC-Sicherheitstrainer Martin Sasse beschleunigt das Auto auf 40 Stundenkilometer und fährt auf die Dynamikplatte zu. Als die Hinterachse einen Impuls der hydraulisch gesteuerte Platte auslöst, gibt es einen heftigen Ruck. Das Auto schleudert zur Seite und gerät auf der Gleitfläche außer Kontrolle. Doch Sasse lenkt gekonnt dagegen und bringt das Fahrzeug wieder auf Kurs. „Wichtig ist gutes Bremsen, gutes Schauen, und das Auto muss stabil bleiben“, sagt er.