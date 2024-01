Schleswig-Holstein: Rettungsversuch gescheitert – Pferd versinkt im Schlamm

1 Trotz zahlreicher Helfer konnte das Pferd in Halstenbek in Schleswig-Holstein nicht gerettet werden. Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Der mehrstündige Einsatz misslingt: Die Feuerwehr schafft es nicht, ein Pferd aus dem Schlamm zu ziehen – das Tier wird eingeschläfert.











- Wegen des anhaltenden Regens ist ein Pferd in Halstenbek in Schleswig-Holstein im Schlamm in Not geraten - und nach vergeblichen Rettungsversuchen schließlich eingeschläfert worden. Bei dem mehrstündigen aufwendigen Einsatz sei es nicht gelungen, das Tier zu retten, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Das 32 Jahre alte Pferd sei so schwach gewesen, dass die Tierärztin und auch die Halterin entschieden, es einzuschläfern.