Schleswig-Holstein: Milchlaster verliert Tausende Liter Ladung bei Unfall

1 Der Milchlaster verlor Tausende Liter. Foto: dpa

Nach einem Unfall in Schleswig-Holstein treten 11.000 Liter Milch aus einem Milchtanklaster in einen Graben aus. Ein Anhänger rutscht in einen Graben.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall nahe der deutsch-dänischen Grenze in Schleswig-Holstein hat ein Milchtanklaster Tausende Liter Ladung verloren. Wie die Polizei mitteilte, bog der Fahrer des Tanklasters am Morgen bei Weesby auf eine Landstraße ab, als ihm ein Fahrzeug mit Anhänger entgegenkam, das sehr weit links fuhr. Beim Ausweichmanöver sei der Milchtanklaster auf die Bankette geraten und der Anhänger nach rechts in den Graben gekippt.