Schleswig-Holstein: Mann ohne Führerschein fährt neun Kinder im Auto zur Schule

Neun Kinder im Kombi und kein Führerschein. Ein 21-jähriger Mann in Schleswig-Holstein handelt leichtsinnig und strafbar. Aufmerksam wird die Polizei aber erst wegen einer Kleinigkeit.











Die Polizei hat einen jungen Autofahrer in Neustadt in Schleswig-Holstein aus dem Verkehr gezogen, der mit neun ungesicherten Kindern in seinem Kombi auf dem Weg zur Schule gewesen ist. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten dazu fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt, wie die Polizei mitteilte. Angehalten hatten sie das Auto wegen eines defekten Rücklichts.